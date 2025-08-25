Росавиация: Аэропорт Волгограда временно ограничил прием и выпуск самолетов

Аэропорт Волгограда временно ограничил работу на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения работы воздушной гавани ввели в 21:51 по мсковскому времени. Уточняется, что меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов самолетов.

23 августа в аэропортах Волгограда и Саратова вводились ограничения на полеты. Ранее сообщалось о взрывах в Волгограде — местные жители предположили, что город был атакован украинскими беспилотниками.