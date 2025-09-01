Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 1 сентября 2025Забота о себе

Определено максимальное время использования одного презерватива

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pxhere

После долгих занятий сексом нужно заменять презерватив, рассказала терапевт Бхавини Шах. Максимальное время ипользования одного презерватива она назвала в беседе с Metro.

По словам врача, трение ослабляет презерватив, из-за чего увеличивается вероятность его разрыва. «Если секс длится 30 минут, лучше перестраховаться. Хотя, очевидно, сила трения зависит от того, насколько интенсивным был половой акт», — отметила она. Тем не менее после получаса фрикций Шах порекомендовала сделать остановку и надеть новое средство контрацепции.

Если же продолжительность полового акта оказалась менее 30 минут, но мужчина сразу готов к продолжению, презерватив также следует сменить. «При двойном использовании презерватива повышается вероятность его разрыва и протекания», — предупредила врач.

Материалы по теме:
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Ранее секс-эксперт Мэрайя Каудильо заявила, что одна из разновидностей орального секса — фейсситтинг (сидение на лице) — подходит всем. По ее словам, это захватывающий способ получить удовольствие, позволяющий использовать различные техники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине задержали подозреваемого в убийстве экс-спикера Рады Парубия. Что известно на данный момент?

    Экс-спецпрокурор Мюллер не даст показания по делу Эпштейна

    Ограничения на полеты ввели еще в одном российском аэропорту

    Россиянин описал санаторий в Белоруссии фразой «назад в прошлое за большие деньги»

    Трамп заявил о быстрой победе над преступностью в Вашингтоне

    Путин приехал на встречу глав делегаций участников ШОС в Тяньцзине

    Боец ВСУ испугался и помешал сослуживцам сдаться в плен

    В исчезновении 12-летнего мальчика обвинили аллигатора

    Определено максимальное время использования одного презерватива

    Раскрыты подробности эвакуации людей из «Крокуса»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости