Определено максимальное время использования одного презерватива

После долгих занятий сексом нужно заменять презерватив, рассказала терапевт Бхавини Шах. Максимальное время ипользования одного презерватива она назвала в беседе с Metro.

По словам врача, трение ослабляет презерватив, из-за чего увеличивается вероятность его разрыва. «Если секс длится 30 минут, лучше перестраховаться. Хотя, очевидно, сила трения зависит от того, насколько интенсивным был половой акт», — отметила она. Тем не менее после получаса фрикций Шах порекомендовала сделать остановку и надеть новое средство контрацепции.

Если же продолжительность полового акта оказалась менее 30 минут, но мужчина сразу готов к продолжению, презерватив также следует сменить. «При двойном использовании презерватива повышается вероятность его разрыва и протекания», — предупредила врач.

