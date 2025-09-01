Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:36, 1 сентября 2025Забота о себе

Остающиеся стройными без «оземпика» люди поделились пищевыми привычками

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Остающиеся стройными без применения «оземпика» и изнурительных упражнений в спортзале люди рассказали о своих пищевых привычках. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Некоторые пользователи признались, что питаются интуитивно.

Я питаюсь интуитивно. Но, во-первых, у моего отца рост 190 сантиметров, и он от природы худой, так что в итоге и я стал высоким и худощавым. Я активен как на работе (большую часть дня провожу на ногах), так и за ее пределами. Я не пропускаю приемы пищи, ем, когда проголодаюсь, останавливаюсь, когда наелся, и ни в чем себя не ограничиваю. Две вещи, которые, вероятно, имеют естественное значение, — это то, что я не пью газировку и не ем фастфуд

Worldspinsmadlyon23пользователь Reddit

Другие научились здоровому питанию у старших родственников.

Это белки (мясо, рыба, курица, все, что угодно), овощи и злаки. Мои родители прекрасно готовят, я научилась этому у них и регулярно готовлю дома, если только мы не хотим отдохнуть от бытовых забот. Выбирая размер порции, я прислушиваюсь к своему организму. Если начинаю чувствовать насыщение, замедляю темп. Это звучит как скучный ответ, но это работает!

Agreeable-Account480пользовательница Reddit
Материалы по теме:
Папа накачался Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
Папа накачалсяЛичный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
25 июня 2017
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020

Также многие комментаторы отметили, что худые люди действительно меньше едят и сами того не замечают.

Я не худышка, но видела, как едят худые, и мне многое стало ясно. Они могут есть чипсы, фастфуд, десерты, но маленькими порциями. У них часто остается еда на тарелке, в отличие от меня, которая не оставляет ни крошки. Они едят только тогда, когда голодны, и избегают переедания. На днях я нашла недоеденный шоколадный батончик, который оставил мой брат. Я бы так не смогла. Они просто не едят много, но большинство из них убеждены, что у них какие-то особые гены

Random_Girl_0пользовательница Reddit

Ранее похудевшие люди рассказали на Reddit о вещах, заставивших их наконец сбросить лишний вес. Один мужчина признался, что год назад весил 180 килограммов и с трудом передвигался. Чтобы почувствовать себя лучше, он поставил себе цель сбросить вес до 115 килограммов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условия для решения украинского конфликта. Он заявил, что нужно выполнить два пункта

    ВС России «разрезали» группировку ВСУ в ДНР

    Моргенштерн заявил о срыве тура по США

    Анастасия Ивлеева снялась в боди из перьев

    Путин встретился с Эрдоганом

    Россияне с детьми массово устремились в один город в сентябре

    Выпуск подсолнечного масла в России рухнул

    Раскрыты подробности инцидента с протаранившим ворота российского консульства автомобилем

    Российские подлодки назвали опасностью для флота НАТО

    Показания россиянина об использовавшем его единомышленнике попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости