Остающиеся стройными без «оземпика» люди поделились пищевыми привычками

Остающиеся стройными без применения «оземпика» и изнурительных упражнений в спортзале люди рассказали о своих пищевых привычках. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Некоторые пользователи признались, что питаются интуитивно.

Я питаюсь интуитивно. Но, во-первых, у моего отца рост 190 сантиметров, и он от природы худой, так что в итоге и я стал высоким и худощавым. Я активен как на работе (большую часть дня провожу на ногах), так и за ее пределами. Я не пропускаю приемы пищи, ем, когда проголодаюсь, останавливаюсь, когда наелся, и ни в чем себя не ограничиваю. Две вещи, которые, вероятно, имеют естественное значение, — это то, что я не пью газировку и не ем фастфуд Worldspinsmadlyon23 пользователь Reddit

Другие научились здоровому питанию у старших родственников.

Это белки (мясо, рыба, курица, все, что угодно), овощи и злаки. Мои родители прекрасно готовят, я научилась этому у них и регулярно готовлю дома, если только мы не хотим отдохнуть от бытовых забот. Выбирая размер порции, я прислушиваюсь к своему организму. Если начинаю чувствовать насыщение, замедляю темп. Это звучит как скучный ответ, но это работает! Agreeable-Account480 пользовательница Reddit

Также многие комментаторы отметили, что худые люди действительно меньше едят и сами того не замечают.

Я не худышка, но видела, как едят худые, и мне многое стало ясно. Они могут есть чипсы, фастфуд, десерты, но маленькими порциями. У них часто остается еда на тарелке, в отличие от меня, которая не оставляет ни крошки. Они едят только тогда, когда голодны, и избегают переедания. На днях я нашла недоеденный шоколадный батончик, который оставил мой брат. Я бы так не смогла. Они просто не едят много, но большинство из них убеждены, что у них какие-то особые гены Random_Girl_0 пользовательница Reddit

Ранее похудевшие люди рассказали на Reddit о вещах, заставивших их наконец сбросить лишний вес. Один мужчина признался, что год назад весил 180 килограммов и с трудом передвигался. Чтобы почувствовать себя лучше, он поставил себе цель сбросить вес до 115 килограммов.