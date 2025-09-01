«Лента.ру» опубликовала подборку открыток и поздравлений с 1 Сентября

Сегодня, 1 сентября, в школах, колледжах и вузах начинается новый учебный год. С Днем знаний принято поздравлять школьников и студентов, родителей и учителей — искренние слова и внимание способны подарить позитивный настрой, нужный для начала учебы. В материале «Ленты.ру» — более 80 красивых открыток и поздравлений на 1 Сентября, которые можно скачать бесплатно.

Красивые картинки

Оригинальная открытка на 1 Сентября Изображение: Dall-E 3

Красивая открытка на День знаний Изображение: Dall-E 3

Пусть этот школьный год принесет не только новые знания, но и радость открытий, верных друзей и вдохновение. Пусть каждый день будет наполнен теплом, поддержкой и маленькими победами!

Открытка на 1 Сентября с теплыми словами Изображение: «Шедеврум»

Бесплатная открытка с 1 Сентября Изображение: Dall-E 3

Сегодня — старт к новым мечтам! Желаю, чтобы в этом году тебе встречались понимающие учителя, интересные задачи и возможности раскрыть свои таланты. Учись с удовольствием!

Открытка на День знаний с теплыми словами Изображение: «Шедеврум»

Картинка с поздравлением на 1 Сентября Изображение: «Шедеврум»

С началом учебного года! Пусть он будет легким и светлым, наполненным увлекательными уроками, веселыми переменками и моментами, которые запомнятся на всю жизнь. Вперед, к новым знаниям!

Красивая картинка на День знаний Изображение: Dall-E 3

Оригинальная открытка на 1 Сентября Изображение: «Шедеврум»

Сегодня — день больших надежд. Пусть этот год подарит тебе уверенность в своих силах, мудрых наставников и радость от маленьких успехов. Верь в себя — у тебя все получится!

Душевная открытка для поздравления с 1 Сентября Изображение: «Шедеврум»

Красивая открытка на День знаний Изображение: «Шедеврум»

Пусть учеба будет в радость, домашние задания — посильными, а школьные дни — яркими и дружными. Желаю, чтобы каждый урок приносил что-то ценное и важное для тебя!

Красивая картинка на 1 Сентября Изображение: Dall-E 3

Вперед, к новым знаниям! Пусть этот год будет щедрым на хорошие оценки, добрые слова и верных друзей. Пусть трудности будут по плечу, а каждый день приносит что-то хорошее!

Картинка с поздравлением на День знаний Изображение: Dall-E 3

Открытки для школьников

Картинка для детей на 1 Сентября Изображение: Dall-E 3

Картинка для детей на 1 Сентября Изображение: «Шедеврум»

Сегодня начинается целое путешествие, полное открытий, интересных уроков и веселых моментов. Пусть в этом году тебе встретятся понимающие учителя, верные друзья и задания, которые будут по плечу. Пусть каждый день приносит что-то новое: может, это будет важная формула, смешная история на перемене или осознание, что ты способен на большее, чем думал. Желаю тебе уверенности, любознательности и радости от маленьких побед!

Красивая картинка для школьников на День знаний Изображение: Dall-E 3

Открытка для детей на 1 Сентября Изображение: Dall-E 3

Вот и наступил сентябрь — время свежих тетрадок, новых учебников и первых школьных звонков. Пусть этот год будет для тебя не просто чередой уроков, а временем роста, вдохновения и дружбы. Пусть сложные задачи решаются легко, контрольные не пугают, а учителя видят в тебе старание и потенциал. А самое главное — пусть школа остается местом, где ты чувствуешь себя счастливым, где тебя ценят и поддерживают. Вперед, к знаниям и новым свершениям!

Открытка для детей на 1 Сентября Изображение: Dall-E 3

Открытка с поздравлением школьников на 1 Сентября Изображение: Dall-E 3

Сегодня стартует еще один важный этап твоей жизни — новый учебный год. Кто-то ждет его с нетерпением, кто-то — с легким волнением, но в любом случае впереди столько интересного! Пусть на уроках будет нескучно, на переменах — весело, а после школы всегда остается время на любимые увлечения. Пусть рядом будут люди, которые верят в тебя, а трудности только закаляют характер. Помни: каждая выученная тема, каждая решенная задача — это шаг к твоей мечте. Так что вперед — с любопытством и верой в себя!

Красивая картинка для школьников на День знаний Изображение: Dall-E 3

Картинка с поздравлением школьников на День знаний Изображение: Dall-E 3

Школа — это не только оценки и домашние задания, но и целый мир, где ты учишься дружить, мечтать, преодолевать себя. Пусть в этом году у тебя будет много поводов для гордости: за выученный стих, за решенную задачку, за смелость выйти к доске. Пусть рядом будут учителя, которые вдохновляют, и одноклассники, с которыми хочется делиться идеями. А если что-то не будет получаться — не сдавайся, ведь ошибки — это тоже часть пути. Главное — идти вперед с открытым сердцем и жаждой знаний!

Картинка с поздравлением школьников на День знаний Изображение: Dall-E 3

Каждый школьный год — как новая глава в книге твоей жизни. В ней будут и сложные задачи, и радостные моменты, и неожиданные повороты. Но именно это и делает ее такой ценной! Желаю, чтобы в этом году ты нашел предмет, который захватит твое воображение, друзей, с которыми будет легко и интересно, и силы не бояться трудностей. Пусть школа станет для тебя не просто обязанностью, а местом, где ты растешь, находишь себя и понимаешь, на что способен. В добрый путь — к знаниям, открытиям и большим мечтам!

Открытка с поздравлением школьников на 1 Сентября Изображение: «Шедеврум»

Открытки для родителей

Картинка с поздравлением родителей на День знаний Изображение: Dall-E 3

Открытка для родителей на 1 Сентября Изображение: Dall-E 3

Дорогие родители! Сегодня для вас снова наступает время ранних подъемов, домашних заданий и родительских собраний — но это еще и время гордости за своих детей. Пусть этот учебный год будет спокойным и радостным: пусть уроки даются легко, учителя оказываются мудрыми и терпеливыми, а в дневнике чаще появляются пятерки. Но главное — пусть ваши дети растут счастливыми, верят в себя и чувствуют вашу любовь и поддержку каждый день. С 1 Сентября!

Картинка с поздравлением родителей на День знаний Изображение: Dall-E 3

Красивая картинка для родителей на День знаний Изображение: Dall-E 3

С праздником, уважаемые мамы и папы! Ваша роль в этом учебном году не менее важна, чем у учителей, — ведь именно вы вдохновляете, поддерживаете и помогаете идти вперед, даже когда трудно. Желаем вам терпения (его понадобится немало!), мудрости в трудных моментах и радости от маленьких и больших побед вашего ребенка. Пусть этот год принесет вам не только хлопоты, но и гордость, улыбки и теплые семейные вечера без стресса. Вы — самые важные люди в школьной жизни ваших детей!

Открытка с поздравлением родителей на 1 Сентября Изображение: «Шедеврум»

Открытка с поздравлением родителей на 1 Сентября Изображение: «Шедеврум»

Сегодня ваш ребенок снова садится за парту, а вы — снова становитесь «группой поддержки». Пусть в этом году будет больше поводов для радости, чем для переживаний: пусть учеба дается без слез, учителя находят подход, а у вас хватает сил и спокойствия на все школьные испытания. Помните: даже если что-то идет не идеально, ваша вера в своего ребенка — это уже половина успеха. Желаем вам легкого учебного года и счастливых глаз ваших детей!

Красивая картинка для родителей на День знаний Изображение: Dall-E 3

Картинка для родителей на 1 Сентября Изображение: Dall-E 3

Уважаемые родители, поздравляем с началом учебного года! Ваши заботы сегодня снова умножаются на домашние задания, сборы на уроки и бесконечные «Ма-а-ам, мне нужно распечатать/склеить/найти!». Но мы желаем, чтобы среди этих хлопот находилось место и для радости и гордости, когда ваш ребенок справляется с трудной задачкой, для умиления, когда он рассказывает о школьных друзьях, для спокойствия, когда видите, что он растет хорошим человеком. Пусть этот год будет легким, а ваше родительское сердце — теплым и терпеливым.

Бесплатная открытка с 1 Сентября Изображение: «Шедеврум»

С 1 Сентября, дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! Школьные годы — это не только уроки и оценки, но и время, когда закладываются характер, мечты и уверенность в себе. Спасибо вам за то, что вы каждый день помогаете своим детям идти по этому пути. Желаем вам в этом году больше поводов сказать «Я тобой горжусь!», меньше ситуаций, когда хочется схватиться за голову, и как можно больше теплых моментов, ради которых все это и затевается. Пусть ваши дети радуют вас не только успехами, но и своим счастьем!

Оригинальная открытка на 1 Сентября Изображение: Dall-E 3

Открытки для учителей

Открытка с поздравлением для учителей на 1 Сентября Изображение: Dall-E 3

Открытка с поздравлением педагогов на 1 Сентября Изображение: Dall-E 3

Дорогие учителя, примите самые искренние слова благодарности за ваш труд, терпение и мудрость. Пусть этот учебный год принесет вам не только новые профессиональные достижения, но и радость от успехов ваших учеников. Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения, понимающих родителей и любознательных детей — пусть ваши уроки всегда будут наполнены теплом и взаимным уважением!

Открытка с поздравлением педагогов на 1 Сентября Изображение: Dall-E 3

Открытка с поздравлением для учителей на 1 Сентября Изображение: «Шедеврум»

Ваша работа — это не просто уроки и оценки, а настоящее искусство зажигать сердца, открывать таланты и вести за собой. Пусть в этом году у вас будет больше поводов для гордости, чем для волнений, больше благодарных улыбок, чем усталости. Желаем вам легких рабочих дней, понимающих коллег и учеников, которые ценят ваши старания. Спасибо за то, что делаете мир умнее и добрее!

Красивая картинка для учителей на День знаний Изображение: «Шедеврум»

Картинка с поздравлением учителей на День знаний Изображение: Dall-E 3

С праздником, дорогие педагоги! Сегодня начинается еще один год вашего неустанного труда, творчества и душевных сил. Пусть он будет наполнен не только контрольными и отчетами, но и моментами, когда вы видите: ваши усилия не напрасны. Желаем вам энергии, оптимизма и маленьких ежедневных радостей — пусть ваши ученики радуют вас своими успехами, а в школе всегда будет место доброте и взаимопониманию.

Открытка для учителей на 1 Сентября Изображение: Dall-E 3

Картинка с поздравлением учителей на День знаний Изображение: «Шедеврум»

Дорогие наставники! Вы не просто даете знания — вы учите мыслить, мечтать, верить в себя. Пусть этот год принесет вам удовлетворение от работы, уважение коллег и искреннюю благодарность учеников. Желаем, чтобы ваши старания возвращались к вам добрыми словами, успехами подопечных и осознанием, что вы делаете одно из самых важных дел на свете. Здоровья вам, терпения и душевного тепла!

Картинка для учителей на 1 Сентября Изображение: «Шедеврум»

Учителям — особые поздравления в этот день! 1 Сентября — это ваш праздник, ведь без вас не было бы ни знаний, ни открытий, ни будущих побед ваших учеников. Спасибо за ваш бесценный труд, за то, что каждый день вы вкладываете в детей частичку себя. Желаем, чтобы в этом году было больше вдохновения, чем усталости, больше понимания, чем стресса, и чтобы каждый ваш урок оставлял в сердцах учеников светлый след. Пусть ваша работа приносит вам радость и гордость!

Открытка для учителей на 1 Сентября Изображение: Dall-E 3

Советские открытки

Открытка на 1 Сентября в советском стиле Изображение: Dall-E 3

Желаю, чтобы школа стала местом, где ты находишь вдохновение, поддержку и силы для новых свершений. Пусть этот год будет твоим!

Картинка на 1 Сентября в советском стиле Изображение: Dall-E 3

Начало учебного года — как чистый лист. Пусть его заполнят интересные события, полезные знания и теплые моменты. Учись, мечтай, добивайся!

Советская открытка на День знаний Изображение: «Шедеврум»

С Днем знаний! Пусть в этом году будет больше открытий, чем сложностей, больше радости, чем волнений, и больше побед, чем сомнений. Ты справишься!

Открытка на День знаний в советском стиле Изображение: Dall-E 3

1 Сентября — день новых возможностей. Пусть этот учебный год станет для тебя временем роста, интересных знакомств и веры в себя. Вперед, с хорошим настроением!

Советская открытка на 1 Сентября Изображение: Dall-E 3

Открытки со стихами

Открытка со стихами на День знаний Изображение: «Шедеврум»

Первый бант, первый букет,

Первый в жизни учебный рассвет.

Пусть буквы и цифры даются легко,

А школа вам дарит любовь и тепло!

Поздравление в стихах на 1 Сентября Изображение: «Шедеврум»

Школа, родители, учителя —

Большая, веселая это семья.

Учебный год будет щедрым на смех,

На знания, дружбу и радость для всех!

Поздравление в стихах на 1 Сентября Изображение: «Шедеврум»

Золотой сентябрь встречаем!

Счастье — рядом, прочь печали!

Пусть учебный этот год

Только радость принесет!

Картинка со стихами на 1 Сентября Изображение: Dall-E 3

Книги, ручки и тетради —

Впереди учебный год.

Пусть удача будет рядом

И успех вперед зовет!