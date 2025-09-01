Полуобнаженный Никита Ефремов прошелся перед камерой

Актер Никита Ефремов в расстегнутой рубашке прошелся перед камерой

Российский актер Никита Ефремов прошелся полуобнаженным перед камерой. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 201 тысячу подписчиков.

37-летнего артиста запечатлели во время прогулки по реке. Он предстал на размещенных черно-белых кадрах в расстегнутой рубашке, обнажавшей часть торса, и мешковатых брюках.

Никита Ефремов — сын советского и российского актера Михаила Ефремова и филолога Аси Воробьевой. В том числе он известен ролями в сериалах «Лондонград. Знай наших!», «Хороший человек», «Нулевой пациент» и «Офлайн».

В июле появились фото полуобнаженного российского актера Максима Матвеева с новых съемок.