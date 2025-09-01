Путин поздравил россиян с Днем знаний

Путин поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний

Президент России Владимир Путин учащихся, их родителей и педагогов с Днем знаний. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Политик отдельно поздравил первоклассников, отметив, что у них начинается новая, ответственная, увлекательная пора.

Путин добавил, что с Днем знаний связана жизнь каждого россиянина. По его словам, все граждане начинали путь ко взрослой жизни в школе, испытывая радость и волнения 1 сентября.

С 1 сентября в российских школах вступили в силу нововведения. В частности, вводится дополнительный третий час на изучение истории, в шестых и седьмых классах отменили преподавание обществоведения, а в первом классе больше не будет контрольных работ.