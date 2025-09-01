Раскрыты подробности инцидента с протаранившим ворота российского консульства автомобилем

Водителя, протаранившего ворота генконсульства России в Сиднее, задержали

Водителя, протаранившего ворота генерального консульства России в Сиднее, задержала австралийская полиция. Об этом сообщается в Telegram-канале генконсульства.

«Благодаря слаженным действиям австралийских компетентных органов нарушителя удалось оперативно обезвредить. Он арестован и дает показания на предмет мотивов своих действий», — говорится в сообщении.

В консульстве рассказали, что злоумышленник заблокировал своим автомобилем въезд на территорию учреждения, после чего, не подчинившись требованию полиции выйти из машины, нажал на газ и протаранил въездные ворота.

Отмечается, что никто из сотрудников учреждения не пострадал, его работа продолжается в штатном режиме.

Ранее телеканал 7News опубликовал кадры, снятые на месте инцидента. На них видно автомобиль злоумышленника, стоящий у флагштока на территории консульства.