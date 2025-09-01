Мир
10:11, 1 сентября 2025Мир

Автомобиль протаранил ворота генконсульства России в Австралии и попал на видео

Неизвестный протаранил ворота генконсульства РФ в Сиднее, его сняли на видео
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Неизвестный на автомобиле протаранил ворота генконсульства России в Сиднее. Кадры публикует 7News.

По данным телеканала, злоумышленник припарковал свой автомобиль перед воротами консульства, что вызвало подозрения правоохранителей. После того, как полицейские подошли к нему, он нажал на газ и протаранил въездные ворота.

Сообщается, что в результате инцидента пострадал полицейский, ему оказывают помощь. Водителя автомобиля, 39-летнего мужчину, задержали.

Ранее сообщалось, что автомобиль марки Lexus с дипломатическими номерами Вьетнама попал в ДТП на юге Москвы. По предварительным данным, водитель сбежал с места аварии.

    Все новости