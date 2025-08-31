Россия
22:40, 31 августа 2025Россия

Автомобиль с дипломатическими номерами Вьетнама попал в ДТП в Москве

Автомобиль с дипломатическими номерами Вьетнама попал в ДТП на юге Москвы
Марина Совина
Марина Совина

Автомобиль марки Lexus с дипломатическими номерами Вьетнама попал в аварию на юге Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, водитель сбежал с места ДТП. Авария произошла недалеко от Высшей школы экономики.

Отмечается, что водитель проехал на красный свет и врезался в столб. В данный момент к месту ДТП приехал автомобиль скорой помощи.

Ранее сообщалось, что мужчина на авто сбил девушку во время скандала в Улан-Удэ. Парень и девушка сцепилась на парковке. Потерпевшая махала кулаками и цеплялась за машину, однако мужчина нажал на педаль газа. Итог — девушка чуть не попала под колеса, после парень уехал.

