Автомобиль с дипломатическими номерами Вьетнама попал в ДТП в Москве

Автомобиль с дипломатическими номерами Вьетнама попал в ДТП на юге Москвы

Автомобиль марки Lexus с дипломатическими номерами Вьетнама попал в аварию на юге Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, водитель сбежал с места ДТП. Авария произошла недалеко от Высшей школы экономики.

Отмечается, что водитель проехал на красный свет и врезался в столб. В данный момент к месту ДТП приехал автомобиль скорой помощи.

