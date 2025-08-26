Мужчина на авто сбил девушку во время скандала в российском городе

Мужчина на авто сбил девушку во время скандала в Улан-Удэ

Мужчина на авто сбил девушку во время скандала в Улан-Удэ. Об этом сообщает Telegram-канал «Бабр Маш».

Парень и девушка сцепилась на парковке. Потерпевшая махала кулаками и цеплялась за машину, однако мужчина нажал на педаль газа. Итог — девушка чуть не попала под колеса, после парень уехал. По информации правоохранителей, инициировать ДТП и составить заявления оба отказались.

Ранее сообщалось, что российская модель приехала на тайский остров Самуи ради свадьбы мечты и не выжила. Трагическая ситуация произошла с 24-летней жительницей Новосибирска. Девушку, которая медитировала на скале, сбило волной во время шторма.