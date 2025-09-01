Силовые структуры
15:31, 1 сентября 2025

Россиянин жестоко поплатился за решение остановить пытавшуюся уйти от него возлюбленную

В Воронеже ударившей ножом в шею сожителя женщине дали шесть лет колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

В Воронеже россиянку приговорили к шести годам колонии за попытку расправы над сожителем. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, женщина устала от злоупотребления алкоголем со стороны мужчины и 14 декабря 2024 года в комнате общежития на улице Лихачева их конфликт перерос в решение женщины навсегда уйти. Мужчина воспротивился и стал мешать возлюбленной собирать вещи. Обвиняемая схватила нож и вонзила его в шею сожителю.

Нож сломался, и довести задуманное до конца женщине не удалось. Кроме того, на помощь своевременно прибыли другие жители общежития.

Ранее в Смоленской области задержали местного жителя, напавшего с ножом на бывшую возлюбленную.

