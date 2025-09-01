Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:18, 1 сентября 2025Россия

Россиянка обвинила бригаду скорой помощи в поборах

Жительница Тюмени заявила, что ее вынудили заплатить за капельницу дочери в Сочи
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Жительница Тюмени заявила, что ее вынудили заплатить за капельницу дочери в Сочи. Об этом сообщает Ura.ru в Telegram.

Судя по дате на документе о банковской транзакции, описанный россиянкой случай произошел 23 августа. По ее словам, это произошло в Сочи. Осмотревший ребенка врач предложил на выбор госпитализировать ребенка или заплатить пять тысяч рублей за капельницу, пояснила она.

Женщина согласилась и перевела оплату на личную карту врача. «Уже позднее, отойдя от стресса, поняла: очень странно, что государственная скорая взяла деньги за помощь ребенку», — призналась собеседница издания.

Юрист Роман Устинов, с которым связались журналисты, указал на недопустимость подобной практики и на несоответствие ее российским законам. Издание обратилась в станцию скорой помощи за разъяснениями. К моменту публикации материала они опубликованы не были.

Ранее в Дагестане подросток не выжил после отказа в госпитализации. Его родственники утверждают, что медики потребовали денег, чтобы поместить ребенка в стационар.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У начальника российского Генштаба показали Украину без выхода к морю. Как это выглядит?

    Трое молодых россиян пошли на тяжкое преступление ради небольших денег

    Путин встретился с президентом Ирана

    Учитель московской школы шантажировал девушек интимными снимками

    Звезда «Служебного романа» рассказала о самочувствии после операции

    В ЦУМе начали продавать школьные рюкзаки за 153 тысячи рублей

    Жалобы на передачу аэропорта «Домодедово» в госсобственность отклонили

    Торговый советник Трампа назвал условие краха США

    Грета Тунберг снова не добралась до Газы

    В России прокомментировали кадры с картой Украины без выхода к морю на брифинге Герасимова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости