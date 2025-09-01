Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:29, 1 сентября 2025Силовые структуры

Российская предпринимательница обманула центр занятости ради субсидии

В ЯНАО вынесли приговор предпринимательнице за мошенничество на 150 тысяч рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) суд приговорил к принудительным работам 38-летнюю предпринимательницу за мошенничество на 150 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в январе 2024 года женщина заключила договор с «Центром занятости населения ЯНАО» на получение субсидии за частичное возмещение расходов по зарплате молодого сотрудника и его наставника. На самом деле осужденная не платила им зарплату в полном объеме и не вносила страховые взносы.

Чтобы получить субсидию, предпринимательница попросила пострадавших подписать расчетные листы с ложной информацией и сделала поддельные платежные поручения о перечисленных налогах. Россиянку признали виновной по части 1 статьи 159 («Мошенничество») и части 1 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ. Она будет отбывать наказание, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Ранее в Московской области суд вынес приговор Алексею Хайдукову и Елене Смешной, обещавших помощь в увольнении бойцов из Вооруженных сил (ВС) России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условия для решения украинского конфликта. Он заявил, что нужно выполнить два пункта

    На Западе заявили о необходимости территориальных уступок со стороны Украины

    Путин начал переговоры с премьером Индии

    В зоне СВО высказались о влиянии переговоров на ситуацию на фронте

    Украину не упомянули в итоговой декларации стран ШОС

    Найден простой способ избавиться от многолетнего хронического стресса

    Российская предпринимательница обманула центр занятости ради субсидии

    Путин поздравил Мирзиеева

    Четверо детей попали в реанимацию во время отдыха на российском курорте

    На Украине назвали препятствие для задержания киллера бывшего спикера Рады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости