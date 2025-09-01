Российская предпринимательница обманула центр занятости ради субсидии

В ЯНАО вынесли приговор предпринимательнице за мошенничество на 150 тысяч рублей

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) суд приговорил к принудительным работам 38-летнюю предпринимательницу за мошенничество на 150 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в январе 2024 года женщина заключила договор с «Центром занятости населения ЯНАО» на получение субсидии за частичное возмещение расходов по зарплате молодого сотрудника и его наставника. На самом деле осужденная не платила им зарплату в полном объеме и не вносила страховые взносы.

Чтобы получить субсидию, предпринимательница попросила пострадавших подписать расчетные листы с ложной информацией и сделала поддельные платежные поручения о перечисленных налогах. Россиянку признали виновной по части 1 статьи 159 («Мошенничество») и части 1 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ. Она будет отбывать наказание, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

