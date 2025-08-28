Силовые структуры
18:17, 28 августа 2025Силовые структуры

Мошенники поплатились за обещания за деньги уволить бойцов из ВС России

В Подмосковье осудили мошенников, обещавших за деньги уволить бойцов из ВС РФ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Московской области суд вынес приговор Алексею Хайдукову и Елене Смешной, обещавших помощь в увольнении бойцов из Вооруженных сил (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковной прокуратуре.

Фигуранты признаны виновным по части 3 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Хайдуков получил 1 год и 4 месяца принудительных работ, а Смешная — 10 месяцев работ.

По данным ведомства, Хайдуков создал в мессенджере канал и предлагал там услуги, связанные с увольнением из ВС РФ и предоставлением отпусков. Смешная переводила обратившихся в диалоги к другим сообщникам. Мошенники просили отправить деньги для выполнения обещанного. Так, супруга участника специальной военной операции перевела полмиллиона рублей.

Отмечается, что осужденные признали вину и возместили ущерб потерпевшей.

Ранее в Кузбассе возбудили дело против мужчины, передавшего взятку бывшему министру здравоохранения.

