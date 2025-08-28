В деле экс-министра здравоохранения российского региона вскрылись новые подробности

В Кузбассе возбудили дело о даче взятки экс-министру здравоохранения региона

В Кузбассе возбудили дело против мужчины, передавшего взятку бывшему министру здравоохранения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, в марте 2025 года обвиняемый передал 120 тысяч рублей экс-министру здравоохранения Кузбасса. За это чиновник пообещал содействие в заключении договоров на поставку медицинских изделий с одним из медучреждений города Кемерово.

Возбуждено дело по части 2 статьи 291 («Дача взятки должностному лицу») УК РФ. В квартире задержанного провели обыски и изъяли миллион рублей. Решается вопрос о его аресте. Отмечается, что бывший глава ведомства в Кемеровской области арестован.

Ранее стало известно, что ущерб по делу бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко может превысить 1 миллиард рублей.

