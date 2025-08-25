Раскрыт миллиардный размер ущерба по делу экс-министра здравоохранения российского региона

Ущерб по делу экс-министра здравоохранения Хабаровского края превышает млрд руб.

Ущерб по делу бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко может превысить 1 миллиард рублей. Об этом пишет ТАСС.

Помимо Бойченко в деле 13 фигурантов. В апреле 2023 года дело было возбуждено в отношении двух бывших советниц экс-министра. Потом число обвиняемых стало увеличиваться. Сейчас следствие продолжает устанавливать причастность других лиц, проводятся многочисленные экспертизы. Срок предварительного следствия установлен до середины октября 2025 года.

По данным издания, арест Бойченко связан с расследованием уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, который обвиняется в получении взяток на сумму 82 миллиона рублей. По версии следствия, Никонов брал деньги за поддержку определенных компаний в тендерах на государственные контракты. Он свою вину не признал.

О задержании Бойченко стала известно в пятницу, 22 августа. Ему вменяют два эпизода растраты в особо крупном размере.