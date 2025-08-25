Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:32, 25 августа 2025Силовые структуры

Раскрыт миллиардный размер ущерба по делу экс-министра здравоохранения российского региона

Ущерб по делу экс-министра здравоохранения Хабаровского края превышает млрд руб.
Варвара Митина (редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Ущерб по делу бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко может превысить 1 миллиард рублей. Об этом пишет ТАСС.

Помимо Бойченко в деле 13 фигурантов. В апреле 2023 года дело было возбуждено в отношении двух бывших советниц экс-министра. Потом число обвиняемых стало увеличиваться. Сейчас следствие продолжает устанавливать причастность других лиц, проводятся многочисленные экспертизы. Срок предварительного следствия установлен до середины октября 2025 года.

По данным издания, арест Бойченко связан с расследованием уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, который обвиняется в получении взяток на сумму 82 миллиона рублей. По версии следствия, Никонов брал деньги за поддержку определенных компаний в тендерах на государственные контракты. Он свою вину не признал.

О задержании Бойченко стала известно в пятницу, 22 августа. Ему вменяют два эпизода растраты в особо крупном размере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Каким-то образом пошли к Тихому океану». Пропавшие на Итурупе туристы найдены живыми. Их искали в тумане более 30 спасателей

    В Европе признали себя заложниками США из-за Украины

    Пропавшую в российском регионе молодую девушку нашли без признаков жизни

    Семья умершего во время секса с любовницей мужчины отсудила у нее компенсацию

    В России девочка-подросток надела ночные линзы и полностью ослепла

    Дмитриев назвал причину кризиса в Германии

    Трамп пригрозил двум американским телеканалам

    Россия резко нарастила закупки одного вида лакомства из Южной Кореи

    В Турции назвали условие завершения конфликта на Украине

    Раскрыт миллиардный размер ущерба по делу экс-министра здравоохранения российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости