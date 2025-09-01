В Болгарии при посадке самолета с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен произошел сбой системы навигации. Это случилось 31 августа.
«У самолета, направлявшегося в Пловдив в воскресенье днем, не работали электронные навигационные системы при заходе на посадку в городской аэропорт», — говорится в материале Financial Times (FT).
Как рассказал изданию неназванный чиновник, GPS отключился во всей зоне аэропорта. Пилот кружился над авиагаванью около часа, а затем решил сажать самолет вручную по бумажным картам.
В проблемах с GPS обвинили Россию
Болгарское управление воздушного движения подтвердило FT ситуацию с бортом главы ЕК. В ведомстве заявили, что проблемы с навигацией наблюдаются с февраля 2022 года.
«GPS-помехи и спуфинг, которые искажают или блокируют доступ к спутниковой навигационной системе, традиционно использовались военными и спецслужбами для защиты важных объектов, но в последнее время все чаще применяются такими странами, как Россия, в качестве способа нарушения гражданской жизни», — сказано в сообщении.
В Кремле опровергли причастность России к инциденту с самолетом фон дер Ляйен
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг причастность Москвы к инциденту с самолетом фон дер Ляйен. В материале без доказательств говорится, что к сбою GPS якобы могла быть причастна Россия.
«Ваша информация неверна», — сообщил газете FT официальный представитель Кремля.