Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:51, 1 сентября 2025Мир

Самолет с главой Еврокомиссии сажали по бумажным картам. В этом обвинили Россию. Что произошло?

Песков опроверг причастность РФ к проблемам с GPS в самолете фон дер Ляйен
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jean-Francois Badias / AP

В Болгарии при посадке самолета с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен произошел сбой системы навигации. Это случилось 31 августа.

«У самолета, направлявшегося в Пловдив в воскресенье днем, не работали электронные навигационные системы при заходе на посадку в городской аэропорт», — говорится в материале Financial Times (FT).

Как рассказал изданию неназванный чиновник, GPS отключился во всей зоне аэропорта. Пилот кружился над авиагаванью около часа, а затем решил сажать самолет вручную по бумажным картам.

В проблемах с GPS обвинили Россию

Болгарское управление воздушного движения подтвердило FT ситуацию с бортом главы ЕК. В ведомстве заявили, что проблемы с навигацией наблюдаются с февраля 2022 года.

«GPS-помехи и спуфинг, которые искажают или блокируют доступ к спутниковой навигационной системе, традиционно использовались военными и спецслужбами для защиты важных объектов, но в последнее время все чаще применяются такими странами, как Россия, в качестве способа нарушения гражданской жизни», — сказано в сообщении.

В Кремле опровергли причастность России к инциденту с самолетом фон дер Ляйен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг причастность Москвы к инциденту с самолетом фон дер Ляйен. В материале без доказательств говорится, что к сбою GPS якобы могла быть причастна Россия.

«Ваша информация неверна», — сообщил газете FT официальный представитель Кремля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет с главой Еврокомиссии сажали по бумажным картам. В этом обвинили Россию. Что произошло?

    Одна модель сумки стала модной у мужчин

    Биржевые цены на бензин в России ускорили рост

    Европейская страна заявила о готовности возобновить выдачу виз россиянам

    Зеленский примет участие во встрече лидеров ЕС в Париже

    Кнайсль указала на понимание Трампом одной вещи после встречи с Путиным

    Предложение стран ШОС реформировать ООН оценили

    Учения с военными США начались у границы России

    Стало известно о состоянии выброшенного матерью в унитаз новорожденного в Москве

    В России запретили производить три вида пластиковой упаковки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости