Самолет с главой Еврокомиссии сажали по бумажным картам. В этом обвинили Россию. Что произошло?

Песков опроверг причастность РФ к проблемам с GPS в самолете фон дер Ляйен

В Болгарии при посадке самолета с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен произошел сбой системы навигации. Это случилось 31 августа.

«У самолета, направлявшегося в Пловдив в воскресенье днем, не работали электронные навигационные системы при заходе на посадку в городской аэропорт», — говорится в материале Financial Times (FT).

Как рассказал изданию неназванный чиновник, GPS отключился во всей зоне аэропорта. Пилот кружился над авиагаванью около часа, а затем решил сажать самолет вручную по бумажным картам.

В проблемах с GPS обвинили Россию

Болгарское управление воздушного движения подтвердило FT ситуацию с бортом главы ЕК. В ведомстве заявили, что проблемы с навигацией наблюдаются с февраля 2022 года.

«GPS-помехи и спуфинг, которые искажают или блокируют доступ к спутниковой навигационной системе, традиционно использовались военными и спецслужбами для защиты важных объектов, но в последнее время все чаще применяются такими странами, как Россия, в качестве способа нарушения гражданской жизни», — сказано в сообщении.

В Кремле опровергли причастность России к инциденту с самолетом фон дер Ляйен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг причастность Москвы к инциденту с самолетом фон дер Ляйен. В материале без доказательств говорится, что к сбою GPS якобы могла быть причастна Россия.

«Ваша информация неверна», — сообщил газете FT официальный представитель Кремля.

