Коротков-Гуляев: ВСУ вербовали колумбийских наемников обманным способом

Колумбийские наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвиняемые в участии в боевых действиях против России, были завербованы на ближнем востоке под предлогом трудоустройства в Европе. Об этом рассказал адвокат одного из колумбийцев Максим Коротков-Гуляев, передает ТАСС.

«В Колумбии существуют агентства по найму для работы в Европе. С людьми заключается договор, а потом их отправляют на Ближний Восток, где их встречают агенты спецслужбы Британии, — на этом этапе фактически осуществляется вербовка», — рассказал адвокат.

По его словам, после вербовки людей отправляют на Украину, где их встречают сотрудники Службы безопасности страны, которые распределяют их в подразделения в зависимости от готовности наемников.

Ранее глава колумбийского МИД Роса Вильявисенсио заявила, что многие граждане Колумбии едут на Украину для участия в боевых действиях в качестве наемников. По ее словам, многие молодые люди, связанные с вооруженными группировками, уезжают для прохождения обучения или непосредственного участия в боевых действиях.