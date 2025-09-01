Стало известно о смерти российской школьницы после линейки 1 сентября

В СК сообщили о смерти школьницы в поселке Октябрьский Ульяновской области

В лицее поселка Октябрьский в Ульяновской области стало плохо 12-летней девочке. О ее смерти сообщило региональное управление Следственного комитета России в Telegram.

Как установило следствие, школьницу доставили в медучреждение, где ей оказали медицинскую помощь. Однако спасти подростка не удалось. Проводится доследственная проверка.

В свою очередь, Mash выяснил, что из-за жары девочке стало плохо во время торжественной линейки в честь 1 сентября. Предварительно, у нее был порок сердца.

Ранее похожий случай произошел в Бердске Новосибирской области. Там школьнице стало плохо на репетиции линейки. В школе заявили, что у девятиклассницы произошла внезапная остановка сердца.