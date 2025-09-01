Наука и техника
02:00, 1 сентября 2025Наука и техника

Тайланд скопировал антидроновое решение из зоны СВО

ВВС Тайланда получили турели из винтовок M16 для защиты от малых дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Roman Yanushevsky / Shutterstock / Fotodom

Тайланд скопировал антидроновое решение, которое активно применяют в зоне специальной военной операции (СВО). Военно-воздушные силы (ВВС) королевства получили турели с автоматами, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Управление вооружений ВВС Тайланда предложило использовать подставки, которые вмещают по три штурмовые винтовки M16, для защиты от возможных налетов малых дронов. Подобные конструкции активно используют в зоне СВО.

Изделие состоит из треноги и подвижного верхнего станка с винтовками. Подставка оснащена рукоятью со спуском, позволяющим вести огонь из трех винтовок одновременно. Антидроновые турели можно устанавливать на транспорт и стационарные объекты.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ранее в августе стало известно, что концерн «Калашников» заключил контракт на изготовление партии тактических опор для зенитных пулеметов и другого оружия «охотников за дронами». Станки различных модификаций могут нести один или два пулемета Калашникова, Дегтярева либо автоматы Калашникова. В зависимости от модификации опора весит от 15 до 38 килограммов.

