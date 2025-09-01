Тайланд скопировал антидроновое решение из зоны СВО

ВВС Тайланда получили турели из винтовок M16 для защиты от малых дронов

Тайланд скопировал антидроновое решение, которое активно применяют в зоне специальной военной операции (СВО). Военно-воздушные силы (ВВС) королевства получили турели с автоматами, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Управление вооружений ВВС Тайланда предложило использовать подставки, которые вмещают по три штурмовые винтовки M16, для защиты от возможных налетов малых дронов. Подобные конструкции активно используют в зоне СВО.

Изделие состоит из треноги и подвижного верхнего станка с винтовками. Подставка оснащена рукоятью со спуском, позволяющим вести огонь из трех винтовок одновременно. Антидроновые турели можно устанавливать на транспорт и стационарные объекты.

Ранее в августе стало известно, что концерн «Калашников» заключил контракт на изготовление партии тактических опор для зенитных пулеметов и другого оружия «охотников за дронами». Станки различных модификаций могут нести один или два пулемета Калашникова, Дегтярева либо автоматы Калашникова. В зависимости от модификации опора весит от 15 до 38 килограммов.