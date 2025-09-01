Мир
00:15, 1 сентября 2025Мир

Туск и фон дер Ляйен посетили границу с Белоруссией

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Agnieszka Sadowska / Agencja Wybo / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетили границу с Белоруссией вопреки предупреждениям службы безопасности. Об этом сообщила польская радиостанция RMF 24.

Отмечается, что политики провели встречу в Подляском воеводстве, расположенном на границе Польши и Белоруссии. Во время обращения к СМИ Туск подчеркнул, что политикам рекомендовали изменить место встречи из-за того, что с другой стороны границы были замечены вооруженные белорусские военные.

«Мы здесь, чтобы продемонстрировать настоящую европейскую решимость (…) И мы выжили», — подчеркнул Туск.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза направят дополнительные средства на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) после завершения конфликта.

