Туск и фон дер Ляйен посетили границу с Белоруссией

Туск и фон дер Ляйен вопреки предупреждениям посетили границу с Белоруссией

Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетили границу с Белоруссией вопреки предупреждениям службы безопасности. Об этом сообщила польская радиостанция RMF 24.

Отмечается, что политики провели встречу в Подляском воеводстве, расположенном на границе Польши и Белоруссии. Во время обращения к СМИ Туск подчеркнул, что политикам рекомендовали изменить место встречи из-за того, что с другой стороны границы были замечены вооруженные белорусские военные.

«Мы здесь, чтобы продемонстрировать настоящую европейскую решимость (…) И мы выжили», — подчеркнул Туск.

