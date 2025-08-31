Мир
23:37, 31 августа 2025

ЕК изучит новые схемы финансирования ВСУ после остановки конфликта

Фон дер Ляйен: Евросоюз профинансирует Украину после завершения конфликта
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Страны Евросоюза направят дополнительные средства на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) после завершения конфликта. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Financial Times.

По словам чиновницы, при этом существующие схемы финансирования Киева останутся в силе.

Фон дер Ляйен отметил, что «после заключения любого мирного соглашения Киеву понадобится довольно значительное количество солдат, (...) хорошие зарплаты [для них] и, конечно, современное оборудование».

