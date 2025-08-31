ЕК изучит новые схемы финансирования ВСУ после остановки конфликта

Фон дер Ляйен: Евросоюз профинансирует Украину после завершения конфликта

Страны Евросоюза направят дополнительные средства на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) после завершения конфликта. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Financial Times.

По словам чиновницы, при этом существующие схемы финансирования Киева останутся в силе.

Фон дер Ляйен отметил, что «после заключения любого мирного соглашения Киеву понадобится довольно значительное количество солдат, (...) хорошие зарплаты [для них] и, конечно, современное оборудование».