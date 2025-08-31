РИА Новости: Украинцы больше не хотят сдавать деньги на нужды ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут закрыть свои потребности в технике, при этом украинцы больше не хотят сдавать деньги на нужды их армии. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

В качестве примера собеседник агентства привел сбор средств на автомобиль для расчета БПЛА полка, который длится уже почти три месяца.

30 августа офицер ВСУ Андрей Ткачук заявил о серьезной угрозе, нависшей над Купянском.

Ранее сообщалось, что посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обошел украинского лидера Владимира Зеленского в рейтинге доверия.