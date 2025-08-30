Офицер ВСУ Ткачук заявил, что над Купянском нависла огромная угроза

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Ткачук заявил о серьезной угрозе, нависшей над Купянском. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna) со ссылкой на мониторинговые ресурсы.

Он объяснил, что войска Вооруженных сил (ВС) РФ стянули на данном направлении значительные резервы, чтобы провести штурм. «В тот час, пока все кричали за Сумщину, россияне акцентовали свою увагу на Купянск. И сейчас над Купянском огромная угроза», — отметил Ткачук.

Ранее бывший депутат Верховной Рады, боец Вооруженных сил Украины Игорь Луценко заявил об угрозе блокады Херсона из-за российских дронов.