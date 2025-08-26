Бывший СССР
14:06, 26 августа 2025

На Украине заявили об угрозе блокады Херсона

Боец ВСУ Луценко: Херсону угрожает воздушная блокада из-за российских дронов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Подконтрольному украинским войскам Херсону угрожает воздушная блокада из-за российских дронов. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады, боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Луценко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Украинские власти признали дорогу М-14 Херсон — Николаев непроездной, перекрытой дронами россиян. Таким образом, основная транспортная артерия, которая снабжала этот областной центр, сейчас не работает. Херсон официально в дроновом полуокружении», — написал он.

По словам военного, такое заявление все равно оказалось запоздалым, так как российские войска получили огневой контроль над трассой еще раньше. Он подчеркнул, что единственная альтернативная дорога к городу, идущая на север через Музыковку, находится всего на восемь километров дальше.

«Выводы несложно сделать самостоятельно, последствия прогнозировать — тоже. Дороги на десятки километров вглубь либо уже есть, либо скоро будут непроездными», — резюмировал Луценко.

В начале августа 2025 года военный блогер Юрий Подоляка предположил, что российские военные могут осуществить высадку в Херсоне. По его словам, предпосылки для проведения такой операции есть.

    Все новости