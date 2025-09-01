Экономика
19:14, 1 сентября 2025Экономика

Украинским чиновникам станет доступен еще один вид премий

Дмитрий Воронин

Фото: Andreas Stroh / imago-images.de / Globallookpress.com

Украинским чиновникам станет доступен еще один вид премий — ежегодные. Соответствующим пунктом дополнили постановление о порядке премирования госслужащих, на которое ссылается издание «Страна.ua».

В публикации отмечается, что правительство страны утвердило в том числе «порядок ежегодного оценивания, по итогам которого эти премии будут выплачиваться» не позднее декабря года, о показателях которого идет речь.

Размер годовой премии будет зависеть от индивидуальных результатов и имеющихся фондов оплаты труда.

Уточняется, что раньше подотчетные Киеву чиновники могли рассчитывать только на месячные премии в размере до 30 процентов должностного оклада и квартальные премии, не превышающие 90 процентов его размера.

Согласно данным, которыми некоторое время назад поделились в Верховной Раде, зарплата чиновников на Украине сейчас в три раза превышает средние по стране.

