Стали известны подробности учений ОДКБ в Белоруссии

В Белоруссии начались учения «Взаимодействие-2025» стран ОДКБ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Белоруссии начались учения «Взаимодействие-2025» в рамках Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), в которых примут участие военнослужащие из Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Белоруссии. Об этом сообщило белорусское оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

«Планируется применять самые современные приемы и способы действий, которые нам дали опыты последних военных конфликтов», — заявил первый заместитель Министра обороны генерал-майор Павел Муравейко.

По его словам, учения намеренно проводятся вдали от границ Украины и стран Евросоюза, чтобы исключить возможные обвинения и провокации.

Программа учений, как отмечается, предусматривает отработку планирования применения ядерного оружия, но исключается его практическое применение.

Ранее стало известно, что Минобороны Литвы объявило о начале учений на своей территории вблизи границы Гродненской области Белоруссии. Целью маневров, как уточнили в Минобороны, является оценка готовности подразделений к бою и способности бригады к передислокации.

