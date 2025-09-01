В исчезновении 12-летнего мальчика обвинили аллигатора

В США аллигатор напал на 12-летнего мальчика, сбежавшего из дома

В Новом Орлеане, США, следователи раскрыли тайну останков 12-летнего Брайана Васкеса, найденных на болоте. Об этом пишет People.

Утром 14 августа Васкес вылез из окна спальни и сбежал из дома. У мальчика было расстройство нервной системы, поэтому его родители сразу обратились в полицию. Поисковый дрон обнаружил его останки на болоте.

Полицейские сочли аллигатора виновником произошедшего с мальчиком. По их версии, хищник напал на Васкеса, и тот захлебнулся в воде.

Суперинтендант полицейского управления Нового Орлеана Энн Киркпатрик отметила, что полицейские слишком поздно отреагировали на обращение родителей Васкеса. Они начали действовать только спустя пять часов. Это могло повлиять на ход поисков. Киркпатрик заявила, что причина задержки расследуется.

Ранее сообщалось, что в США 15-летняя девочка отбилась от аллигатора, который укусил ее за ногу. Ее доставили в больницу с рваными ранами.

