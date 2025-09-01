Бывший СССР
В Киеве два пьяных офицера ВСУ устроили ДТП

РИА Новости: Два пьяных офицера группы «Сумы» ВСУ устроили ДТП в Киеве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Два пьяных офицера оперативно-тактической группы «Сумы» Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали виновниками ДТП в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Известно, что автомобиль офицеров с номером BM9743EK (регион Сумы и Сумская область) на высокой скорости врезался в машину Daewoo Lanos и столкнул ее в кювет.

«В эти выходные двое офицеров оперативно-тактической группы "Сумы" на своем автомобиле Volkswagen Golf, кстати, купленном на деньги волонтеров, спровоцировали пьяное ДТП в Киеве», — сообщил информатор.

Кроме того, украинские военные были в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее на Украине автобус с военными ВСУ попал в ДТП. В результате пострадали 12 бойцов.

