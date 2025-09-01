Экономика
20:45, 1 сентября 2025Экономика

В Петербурге появится официальный реестр ресторанов

Реестр ресторанов сформируют в Санкт-Петербурге
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Реестр ресторанов сформируют в Санкт-Петербурге. В городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле заявили о наличии полномочий по формированию и ведению соответствующего перечня, в который войдут сведения о юридических лицах и ИП: название, адрес объекта, ИНН.

«Комитет проводит предварительную оценку количества объектов общественного питания, подлежащих включению в реестр, и готов к приему заявлений от организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции», — сообщили представители властей, уточнив, что уже получили 60 заявок на включение в перечень.

Актуальность вопроса связана с тем, что с 1 сентября закон ограничил деятельность «наливаек» в многоквартирных домах Петербурга. Теперь в расположенных там заведениях, желающих торговать спиртным, площадью не менее 50 метров должен быть установлен отдельный вход, туалеты для посетителей и персонала, оборудованное место для приготовления пищи, не менее пяти штатных сотрудников, кнопка экстренного вызова.

Действие документа не будет распространяться на рестораны, которым нужно соответствовать перечисленным выше критериям.

