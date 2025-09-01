Бывший СССР
В России рассказали об обсуждении украинского вопроса на саммите ШОС

Ушаков: Украинский вопрос обсуждался в кулуарах саммита ШОС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergei Bobylyov / Sputnik / Pool / Reuters

Вопрос урегулирования украинского конфликта обсуждался во время неофициальных встреч на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«В кулуарах это, естественно, обсуждалось. Наш президент об этом как раз разговаривал со многими коллегами, в том числе с председателем Си Цзиньпином и, естественно, с премьер-министром Индии [Нарендой Моди]», — заявил он.

Ушаков уточнил, что президент России Владимир Путин также обсудил с лидерами договоренности, достигнутые в Анкоридже с лидером США Дональдом Трампом.

Во время своего выступления на саммите Путин рассказал о причинах конфликта на Украине. По его словам, одной из них стало втягивание республики в НАТО со стороны стран Запада.

