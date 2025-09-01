Конфликт на Украине, глобальное управление и «Калинка-малинка». О чем говорил и что делал Путин на саммите ШОС в Китае

На саммите ШОС Путин поддержал идею Си Цзиньпина о глобальном управлении

Президент России Владимир Путин во время визита в китайский Тяньцзинь поддержал инициативу председателя КНР Си Цзиньпина, предложившего реформировать систему глобального управления. Эти и другие заявления российский лидер сделал в рамках 25-го саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Саммит прошел с 31 августа по 1 сентября, в нем приняли участие представители 24 стран и 8 международных организаций. Помимо Путина и Си Цзиньпина мероприятие посетили премьер-министр Индии Нарендра Моди и другие лидеры стран.

Владимир Путин прилетел в Тяньцзинь по приглашению китайского лидера в ночь на 31 августа. Всего он проведет в КНР четыре дня — до 3 сентября. В последний день своего визита российский президент посетит парад по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Вместе с ним мероприятие посетят лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Всего на параде будут присутствовать главы 26 стран.

После прибытия президента России на саммит ШОС, его встретили китайские музыканты, исполнившие песню «Калинка-малинка», написанную русским композитором Иваном Ларионовым.

31 августа 2025. Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань на церемонии приветствия глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Путин встретился с лидерами ряда стран

Накануне начала саммита ШОС премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что хотел бы встретиться с российским и китайским лидерами. Он подчеркнул, что Нью-Дели стремится придать новый импульс сотрудничеству с Москвой и Пекином. После этого помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Путин планирует провести встречу со своим индийским коллегой. Кроме того, он отметил, что Путин планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Сербии Александаром Вучичем и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

После встречи на саммите Путин и Моди отправились на переговоры в одном автомобиле Aurus. Индийский премьер подчеркнул, что всегда рад встречам с российским лидером.

Всегда приятно встретиться с президентом Путиным! Нарендра Моди премьер-министр Индии

В ходе переговоров стороны, в частности, обсудили урегулирование конфликта на Украине. Моди подчеркнул, что Индия приветствует усилия России по урегулированию конфликта и призывает искать пути для достижения мира.

«Мы приветствуем все недавно приложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира», — отметил он.

Глава правительства республики пригласил Путина посетить Индию. Он подчеркнул, что ждет российского президента на ежегодном двустороннем саммите в декабре этого года.

Члены делегаций во главе с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди принимают участие во встрече на полях саммита ШОС в Тяньцзине, Китай, 1 сентября 2025 года.. Фото: Vladimir Smirnov / Sputnik / Pool / Reuters

В рамках визита в Китай глава государства также встретился со своим турецким коллегой, с которым он обсудил двусторонние отношения между странами и глобальные вопросы, включая конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, он пообщался с президентом Казахстана Токаевым, однако, о чем именно они вели разговор, неизвестно.

Путин раскрыл необходимые для мира на Украине шаги

Во время своего выступления Владимир Путин рассказал о причинах конфликта на Украине. По его словам, одной из них стало втягивание республики в НАТО со стороны стран Запада.

В числе причин конфликта он также назвал государственный переворот 2014 года. Президент подчеркнул, что смена власти в Киеве также спровоцировали западные страны.

Причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России Владимир Путин президент России

При этом он добавил, что для урегулирования сложившейся ситуации необходимо устранить первопричины кризиса в отношениях России и Украины, а также восстановить баланс сил в сфере международной безопасности. Путин также поддержал инициативы Китая, Индии и других стратегических партнеров РФ по урегулированию конфликта на Украине.

Говоря об Украине, российский лидер также выразил надежду, что его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом, прошедшая на Аляске 15 августа, откроет дорогу к миру. Он добавил, что планирует детально проинформировать своих коллег об итогах переговоров с президентом США.

Понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине Владимир Путин президент России

Путин поддержал изменение системы глобального управления

В ходе выступления на саммите ШОС председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны-участницы к созданию более справедливой и равноправной системы глобального управления. Он отметил, что в работе с предложенной им инициативой необходимо соблюдать пять принципов: придерживаться равенства, соблюдать принципы международного права, практиковать многосторонность, ориентироваться на людей и сосредотачиваться на реальных действиях.

В ходе заседания «ШОС плюс» Владимир Путин поддержал предложение китайского лидера. Он добавил, что ШОС может занять место лидера в новой системе глобального управления.

Именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в формировании более справедливой, а также равноправной системы глобального управления в мире, основу которой составляло международное право и ключевые положения Устава ООН Владимир Путин президент России

Он подчеркнул, что подобная система была бы действительно сбалансированной и учитывала интересы максимально широкого круга государств, гарантируя возможности для их развития и безопасности. Президент отметил, что российская сторона также заинтересована в том, чтобы начать обсуждать конкретные предложения, о которых высказались «китайские друзья» в ходе саммита.

Помимо российского лидера, соответствующую инициативу также поддержали и другие участники саммита. В частности, свое одобрение высказали президенты Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Белоруссии.

Президент РФ Владимир Путин на заседании в формате "ШОС плюс" с участием глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), глав государств - наблюдателей ШОС и руководителей международных организаций в Тяньцзине.. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Страны ШОС не упомянули Украину в совместной декларации

По итогам саммита лидеры стран-членов ШОС приняли совместную декларацию, которая стала центральным документом встречи и отразила общие позиции государств по ключевым вопросам международной безопасности и развития.

В частности, в документе участники организации обозначили необходимость реформировать Организацию Объединенных Наций (ООН). Они отметили, что такие меры нужны, чтобы она адаптировалась к современным реалиям. Отмечается, что одной из целей реформы ООН — дать представительство в органах управления организации развивающимся странам.

Они (страны ШОС) считают необходимым адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям путем проведения выверенной реформы в целях обеспечения представленности развивающихся стран в органах управления ООН. Тяньзциньская декларация

При этом в Тяньцзиньской декларации не была упомянута Украина. При этом в документе, принятом по итогам саммита ШОС в Астане в 2024 году, украинский конфликт также не упоминался.