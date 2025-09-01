Лидеры стран ШОС приняли совместную декларацию

Лидеры стран ШОС приняли декларацию по итогам саммита в Тяньцзине

Лидеры стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли совместную декларацию по итогам саммита, который проходит с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзин. Об этом сообщает ТАСС.

Декларация является центральным документом саммита и отражает общие позиции стран-участниц по ключевым вопросам международной безопасности и развития.

При этом сообщалось, что в итоговом документе саммита отсутствует упоминание украинского конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в рамках саммита ШОС в Китае будет принята стратегия развития ШОС до 2035 года. «К нынешнему заседанию Совета глав государств подготовлен солидный пакет документов», — отметил он.