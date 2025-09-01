Путин рассказал о стратегии развития ШОС до 2035 года

В рамках саммита ШОС в Китае будет принята стратегия развития ШОС до 2035 года. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«К нынешнему заседанию Совета глав государств подготовлен солидный пакет документов», — отметил он. Политик добавил, что в главном документе Тяньцзиньской декларации отражены подходы стран-участниц по насущным вопросам.

Отметил он и принимаемую сегодня стратегию развития ШОС до 2035 года. Она предопределяет магистральные направления деятельности шанхайской организации в разных сферах.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск поддерживает расширение Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за счет новых членов и партнеров. До этого председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что странам-членам организации стоит в самое ближайшее время создать Банк развития ШОС.

Также сообщалось, что Владимир Путин прибыл в международный центр «Мэйцзян» в Тяньцзине.