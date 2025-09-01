Лукашенко выступил за расширение ШОС

Лукашенко: Минск поддерживает расширение ШОС за счет новых членов и партнеров

Минск поддерживает расширение Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за счет новых членов и партнеров. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит ТАСС.

«Минск поддерживает расширение ШОС за счет новых членов и партнеров. Тех, кто без оговорок разделяет ценности и основу "шанхайского духа": взаимное уважение и доверие, равенство, диалог, стремление к общему развитию», — выступил Лукашенко.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что странам-членам организации стоит в самое ближайшее время создать Банк развития ШОС.