Си Цзиньпин призвал создать Банк развития ШОС в ближайшее время

Странам-членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стоит в самое ближайшее время создать Банк развития ШОС. С таким призывом выступил председатель КНР Си Цзиньпин, его слова приводит ТАСС.

«Необходимо как можно скорее создать Банк развития Шанхайской организации сотрудничества для усиления поддержки сотрудничества государств-членов в сфере безопасности и экономики», — заявил Си Цзиньпин.

В понедельник, 1 сентября, начинается официальная программа саммита ШОС. В частности, состоится заседание Совета глав государств.

Ранее глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил видео с президентом России Владимиром Путиным, снятое во время фотографирования на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и пошутил про изоляцию России.