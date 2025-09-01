Экономика
06:06, 1 сентября 2025Экономика

Си Цзиньпин призвал создать Банк развития ШОС

Си Цзиньпин призвал создать Банк развития ШОС в ближайшее время
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Странам-членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стоит в самое ближайшее время создать Банк развития ШОС. С таким призывом выступил председатель КНР Си Цзиньпин, его слова приводит ТАСС.

«Необходимо как можно скорее создать Банк развития Шанхайской организации сотрудничества для усиления поддержки сотрудничества государств-членов в сфере безопасности и экономики», — заявил Си Цзиньпин.

В понедельник, 1 сентября, начинается официальная программа саммита ШОС. В частности, состоится заседание Совета глав государств.

Ранее глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил видео с президентом России Владимиром Путиным, снятое во время фотографирования на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и пошутил про изоляцию России.

