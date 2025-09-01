Глава РФПИ Дмитриев пошутил про изоляцию России и выложил видео с Путиным

Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил видео с президентом России Владимиром Путиным, снятое во время фотографирования на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и пошутил про изоляцию России. Соответствующий пост появился на странице политика в социальной сети X.

«"Изолированная" Россия», — подписал запись Дмитриев.

На видеозаписи видно, как лидеры стран-членов объединения жмут руку Путину. Дмитриев подчеркнул, что о бывшем президенте США Джо Байдене «никто не вспоминает».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистами отметил, что российской делегации и лично президенту РФ Владимиру Путину уделяется большое внимание на саммите ШОС.