Путину уделили особое внимание на саммите ШОС

Российской делегации и президенту уделяется большое внимание на саммите ШОС

Юрий Ушаков в беседе с журналистами отметил, что российской делегации и лично президенту России Владимиру Путину уделяется большое внимание на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине. Об этом сообщают РИА-Новости.

«Очень большое внимание к российской делегации и лично президенту», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о первых впечатлениях от форума.

Ранее стало известно, что в Тяньцзине Владимира Путина лично встретил председатель КНР Си Цзиньпин вместе с супругой Пэн Лиюань. Лидеры обменялись приветствиями, после чего российского президента проводили до конгрессно-выставочного центра «Мэйцзян», где проходят основные мероприятия саммита ШОС.

Также президента встретили китайские музыканты, которые исполняли песню «Калинка-малинка».