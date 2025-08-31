Мир
19:01, 31 августа 2025Мир

Путину уделили особое внимание на саммите ШОС

Российской делегации и президенту уделяется большое внимание на саммите ШОС
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

Юрий Ушаков в беседе с журналистами отметил, что российской делегации и лично президенту России Владимиру Путину уделяется большое внимание на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине. Об этом сообщают РИА-Новости.

«Очень большое внимание к российской делегации и лично президенту», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о первых впечатлениях от форума.

Ранее стало известно, что в Тяньцзине Владимира Путина лично встретил председатель КНР Си Цзиньпин вместе с супругой Пэн Лиюань. Лидеры обменялись приветствиями, после чего российского президента проводили до конгрессно-выставочного центра «Мэйцзян», где проходят основные мероприятия саммита ШОС.

Также президента встретили китайские музыканты, которые исполняли песню «Калинка-малинка».

