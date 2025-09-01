Россия
05:25, 1 сентября 2025

Путин приехал на встречу глав делегаций участников ШОС в Тяньцзине

Путин приехал в центр «Мэйцзян», где пройдет заседание Совета глав стран ШОС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин прибыл в международный центр «Мэйцзян» в Тяньцзине. В этом месте состоится заседание Совета глав государств — членов ШОС и заседание в формате ШОС+, пишет ТАСС.

Как уточняется, на площадку форума политик прибыл на автомобиле Aurus.

В понедельник, 1 сентября, начинается официальная программа саммита ШОС. В частности, состоится заседание Совета глав государств.

Накануне глава государства прибыл в Китай с четырехдневным визитом.

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин во время визита в Китай встретится с коллегами из других государств. До этого стало известно, что в КНР главу России лично встретили председатель страны Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань с почетным караулом и красной ковровой дорожкой. Также президента встретили китайские музыканты, исполнившие «Калинку-малинку».

