Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:30, 1 сентября 2025Мир

Украину не упомянули в итоговой декларации стран ШОС

ТАСС: В Тяньцзиньской декларации отсутсвует упоминание украинского конфликта
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Тяньцзиньской декларации, принятой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Китае, отсутсвует упоминание украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Декларация является центральным документом проходящего в китайском Тяньцзине саммита и отражает общие позиции стран-участниц по ключевым вопросам безопасности и развития.

При этом сообщается, что в Астанинской декларации, принятой странами ШОС в прошлом году, также не было упоминаний украинского кризиса.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите назвал условия для решения украинского конфликта. По его словам, для этого необходимо устранить первопричины кризиса, а также восстановить баланс сил в сфере безопасности.

До этого стало известно, что в Тяньцзине Путина лично встретили председатель КНР Си Цзиньпин вместе с супругой Пэн Лиюань. Лидеры обменялись приветствиями, после чего российского президента проводили до конгрессно-выставочного центра «Мэйцзян», где проходят основные мероприятия саммита ШОС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условия для решения украинского конфликта. Он заявил, что нужно выполнить два пункта

    На Западе заявили о необходимости территориальных уступок со стороны Украины

    Путин начал переговоры с премьером Индии

    В зоне СВО высказались о влиянии переговоров на ситуацию на фронте

    Украину не упомянули в итоговой декларации стран ШОС

    Найден простой способ избавиться от многолетнего хронического стресса

    Российская предпринимательница обманула центр занятости ради субсидии

    Путин поздравил Мирзиеева

    Четверо детей попали в реанимацию во время отдыха на российском курорте

    На Украине назвали препятствие для задержания киллера бывшего спикера Рады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости