Украину не упомянули в итоговой декларации стран ШОС

ТАСС: В Тяньцзиньской декларации отсутсвует упоминание украинского конфликта

В Тяньцзиньской декларации, принятой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Китае, отсутсвует упоминание украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Декларация является центральным документом проходящего в китайском Тяньцзине саммита и отражает общие позиции стран-участниц по ключевым вопросам безопасности и развития.

При этом сообщается, что в Астанинской декларации, принятой странами ШОС в прошлом году, также не было упоминаний украинского кризиса.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите назвал условия для решения украинского конфликта. По его словам, для этого необходимо устранить первопричины кризиса, а также восстановить баланс сил в сфере безопасности.

До этого стало известно, что в Тяньцзине Путина лично встретили председатель КНР Си Цзиньпин вместе с супругой Пэн Лиюань. Лидеры обменялись приветствиями, после чего российского президента проводили до конгрессно-выставочного центра «Мэйцзян», где проходят основные мероприятия саммита ШОС.