Премьер Индии захотел увидеться с Путиным и Си Цзиньпином

Премьер Индии Моди захотел увидеться с Путиным и Си Цзиньпином на саммите ШОС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди захотел увидеться с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем стремиться придать новый импульс нашему сотрудничеству, расширить масштабы и амбиции наших экономических и инвестиционных связей, а также развивать сотрудничество в области новых технологий, включая искусственный интеллект и полупроводники», — цитирует агентство главу индийского правительства.