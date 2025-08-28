Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:32, 28 августа 2025Мир

Премьер Индии захотел увидеться с Путиным и Си Цзиньпином

Премьер Индии Моди захотел увидеться с Путиным и Си Цзиньпином на саммите ШОС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Нарендра Моди

Нарендра Моди. Фото: Kin Cheung / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди захотел увидеться с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем стремиться придать новый импульс нашему сотрудничеству, расширить масштабы и амбиции наших экономических и инвестиционных связей, а также развивать сотрудничество в области новых технологий, включая искусственный интеллект и полупроводники», — цитирует агентство главу индийского правительства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по турецкому заводу в Киеве. Уже в августе там должны были начать сборку дронов Bayraktar

    Майли Сайрус снялась голой в рекламе Maison Margiela

    Белый дом анонсировал выступление Трампа

    Состоялась жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов

    Мерц оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

    Порнозвезда Бонни Блю разозлила певицу Тейлор Свифт притязаниями на ее жениха

    Премьер Индии захотел увидеться с Путиным и Си Цзиньпином

    В Минфине прокомментировали полугодовую оценку дефицита федерального бюджета

    Актер рассказал о напугавшей его причине ночной потливости

    Россиянин в маске совершил серию налетов на отделения банков и попался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости