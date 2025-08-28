Си Цзиньпин написал тайное письмо президенту Индии из-за США

Bloomberg: Си Цзиньпин написал тайное письмо президенту Индии на фоне пошлин США

Председатель КНР Си Цзиньпин на фоне торговых пошлин со стороны США в марте написал тайное письмо президенту Индии Драупади Мурму. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на индийского чиновника, осведомленного об этом вопросе.

«Председатель Си Цзиньпин написал письмо, (...) чтобы прощупать почву для улучшения отношений [Китая и Индии]. (...) В письме выражалась обеспокоенность по поводу любых сделок с США, которые могут нанести ущерб интересам Китая», — пишет издание.

По данным источника, вскоре после получения письма правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди начало серьезную работу по улучшению отношений с Пекином. В то же время властями КНР было опубликовано заявление китайского лидера, в котором тот восхвалял отношения с Нью-Дели, назвав их «танго дракона и слона».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп за последние недели четыре раза звонил Нарендре Моди, но не смог дозвониться, потому что тот не взял трубку.