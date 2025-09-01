Мир
Страны ШОС захотели изменить ООН

Страны ШОС выступили с предложением реформировать ООН
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sergei Bobylyov / Sputnik / Pool / Reuters

Организацию Объединенных Наций (ООН) необходимо реформировать, чтобы она была адаптирована к современным реалиям. Об этом сообщается в Тяньцзиньской декларации стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая опубликована на официальном сайте.

«...Главы государств — членов ШОС (...) считают необходимым адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям путем проведения продуманной реформы, чтобы обеспечить представленность развивающихся стран в органах управления всемирной организации», — отмечается в документе.

Кроме того, страны ШОС подчеркнули, что выступают за «демократический, справедливый и многополярный» мировой порядок, который основан на международном праве, а также при участии ООН, играющей «центральную координирующую роль».

Ранее лидеры ШОС приняли совместную декларацию по итогам саммита, который проходит с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь. Она является центральным документом саммита и отражает общие позиции стран — участниц по ключевым вопросам международной безопасности и развития.

