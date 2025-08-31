Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:39, 31 августа 2025Россия

Путин прилетел в Китай

Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом по приглашению Си Цзиньпина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Российский лидер Владимир Путин прибыл в КНР по приглашению главы Китая Си Цзиньпина, первым городом посещения президента РФ стал Тяньцзинь, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Визит Путина в Китай продлится четыре дня — с 31 августа по 3 сентября.

Ранее глава РФ заявил, что Си Цзиньпин подает пример всему миру, показывая, каким может быть взаимоуважительный диалог с зарубежными партнерами. Путин также подчеркнул, что Москва очень ценит искреннее стремление председателя КНР к всестороннему развитию отношений с Россией.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о планах Владимира Путина. Глава государства встретится с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, а также проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 1 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Соратники экс-спикера Рады Парубия увидели в его убийстве «руку Кремля». Как они объяснили это?

    На ВДНХ состоялся первый парад корги

    В Британии назвали причину выпрашивания Зеленским встречи с Путиным

    Путин прилетел в Китай

    Названы российские регионы с самым большим числом нарушителей ПДД

    Военный хирург заявил о применении ВСУ запрещенных самораскрывающихся пуль

    Опрос британцев о нападении России привел к неожиданным результатам

    В США предупредили о последствиях ввода войск НАТО на Украину

    Россиянам рассказали о штрафах до 100 тысяч рублей за «заменители» детских кресел

    В российском городе произошла серия взрывов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости