Историческая память, отношения с Пекином и роль в мировой политике: Путин дал интервью «Синьхуа» в преддверии визита в Китай

Президент России Владимир Путин дал интервью изданию «Синьхуа» в преддверии визита в Китай. Текст опубликован на официальном сайте Кремля.

В письменном интервью глава государства отметил основные направления взаимодействия Москвы и Пекина, порассуждал о роли стран Глобального Юга в мировой политике и деятельности ряда международных организаций.

Путин также указал на недопустимость пересмотра итогов Второй мировой Войны и героизации нацизма, напомнил о подвигах советских и китайских солдат.

Российский лидер пробудет в Китае с 31 августа по 3 сентября. В рамках визита он примет участие в нескольких политических встречах, включая саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сентябре.

Путин заявил о пересмотре на Западе итогов Второй мировой войны

Президент России заявил, что на Западе пересматривают итоги Второй мировой войны. Он подчеркнул, что в ряде западных стран откровенно игнорируют вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов.

В основе таких опасных тенденций — нежелание вспоминать о прямой вине предшественников нынешних западных элит за развязанную ими мировую войну, стремление вымарать позорные страницы из своей истории, намерение поощрять реваншизм и неонацизм. Историческая правда фальсифицируется и замалчивается в угоду политической конъюнктуре Владимир Путин президент России

Россия и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, добавил Путин. Он отметил, что память о совместной борьбе советского и китайского народов против германского нацизма и японского милитаризма является непереходящей ценностью, о чем свидетельствует участие председателя КНР Си Цзиньпина в российских мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы.

Ранее в МИД КНР рассказали, что визит Путина в Пекин говорит о решимости России и Китая защищать итоги Второй мировой войны.

Путин похвалил Си Цзиньпина

Си Цзиньпин подает пример всему миру, показывая, каким может быть взаимоуважательный диалог с зарубежными партнерами, сказал Путин.

Он настоящий лидер крупной мировой державы, волевой руководитель, обладающий стратегическим мышлением и глобальным кругозором, уделяющий первостепенное внимание национальным интересам Владимир Путин президент России

Путин назвал исключительно важным для Китая, что «именно такой человек находится у руля государства в непростой, переломный момент международной жизни».

Президент подчеркнул, что Москва очень ценит искреннее стремление председателя КНР к всестороннему развитию отношений с Россией.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй выразил мнение, что предстоящий визит Путина в Китай станет важной вехой для двусторонних отношений. Он также добавил, что эта поездка станет манифестом в защиту мира.

Москва и Пекин единым фронтом выступают против незаконных санкций

Москва и Пекин считают санкции в мировой торговле дискриминационными и в том числе на платформе БРИКС выступают единым фронтом против них, заявил Путин.

Противостоим дискриминационным санкциям в мировой торговле, которые препятствуют социально-экономическому развитию государств объединения и всей планеты Владимир Путин президент России

Глава государства указал, что экономические отношения Москвы и Пекина вышли на небывало высокий уровень. По словам российского лидера, Китай стал для России безусловным лидером по объему двусторонней торговли. Он также назвал взаимодействие двух стран значимым и стабилизирующим фактором мировой политики.

Россия и Китай выступают за реформирование ООН

Российско-китайское взаимодействие на площадке ООН находится на беспрецедентно высоком уровне и полностью соответствует духу всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества, отметил Путин.

Он добавил, что Москва и Пекин выступают за реформирование всемирной организации.

Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации, дабы она в полной мере восстановила свой авторитет и соответствовала современным реалиям Владимир Путин президент России

Он уточнил, что Москва и Пекин выступают за демократизацию Совета Безопасности ООН за счет включения в число его членов государств Азии, Африки и Латинской Америки. Путин отметил, что любые преобразования должны быть тщательно выверенными.

Российский лидер также призвал пресечь использование финансовой сферы в неоколониальных интересах. Он подчеркнул, что Москва и Пекин выступают в пользу реформы Международного валютного фонда и Всемирного банка.

По его словам, финансовая система должна основываться на справедливости и обеспечивать равный доступ к своим инструментам для всех стран без исключения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в использовании международных финансовых институтов в корыстных целях. Министр отметил, что деятельность Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирной торговой организации (ВТО) политизируется, неугодные их члены отрыто дискриминируются.

