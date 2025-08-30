Россия
Путин оценил взаимодействие с Китаем на площадке ООН

Путин: Взаимодействие РФ и Китая в ООН находится на высоком уровне
Марина Совина
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в интервью «Синьхуа» оценил взаимодействия с Китаем на площадке ООН, отметив его высокий уровень.

«Российско-китайское взаимодействие на площадке ООН находится на беспрецедентно высоком уровне и полностью соответствует духу всеобъемлющего партнёрства и стратегического сотрудничества», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил особое значение совместной работы в Группе друзей в защиту Устава ООН, которая представляет собой инструмент для консолидации Глобального Юга. Одним из наиболее весомых результатов политик назвал принятие Генассамблеей ООН 4 декабря 2024 года резолюции «Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях».

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что предстоящий визит Путина в Китай станет важной вехой для двусторонних отношений. Он также добавил, что эта поездка станет манифестом в защиту мира.

