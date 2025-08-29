Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:50, 29 августа 2025Мир

Посол Китая прокомментировал визит Путина в КНР

Посол Чжан: Визит Путина в Китай станет важной вехой для двусторонних отношений

Фото: Sputnik/ Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай станет важной вехой для двусторонних отношений и манифестом в защиту мира. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью «Евразимут».

«Это манифест эпохи в защиту мира и прогресса человечества, свидетельство продолжения традиционной дружбы наших народов», — уточнил он.

Дипломат отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин совершил визит в Россию для участия в торжественных мероприятиях Дня Победы, а скоро состоится визит Путина в Китай для участия в торжественном собрании в честь 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Победы в мировой антифашистской войне.

По его словам, эти исторические взаимные визиты являются данью глубокого уважения общей исторической памяти и подвигу победы.

Путин пробудет в Пекине с 31 августа по 3 сентября. По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, продолжительность этой зарубежной поездки главы государства является редчайшим случаем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ушел из жизни величайший гений». Умер композитор Родион Щедрин. Его женой и музой была Майя Плисецкая, которой он дарил балеты

    В США рассказали о доминировании носителя «Цирконов» в Арктике

    Стало известно об обиде Пугачевой на Галкина

    «Фенербахче» уволил Моуринью с поста главного тренера

    Посол Китая прокомментировал визит Путина в КНР

    Россияне подрались в очереди за мясом и попали на видео

    Стало известно о возможном расширении дела о крупной афере в ведущем театре Москвы

    Школьные и родительские чаты в Москве переведут в Max с 1 сентября

    Планы Запада превратить Украину в государство-лимитроф раскрыли

    Вернувшаяся на родину российская актриса снялась обнаженной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости