Посол Китая прокомментировал визит Путина в КНР

Посол Чжан: Визит Путина в Китай станет важной вехой для двусторонних отношений

Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай станет важной вехой для двусторонних отношений и манифестом в защиту мира. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью «Евразимут».

«Это манифест эпохи в защиту мира и прогресса человечества, свидетельство продолжения традиционной дружбы наших народов», — уточнил он.

Дипломат отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин совершил визит в Россию для участия в торжественных мероприятиях Дня Победы, а скоро состоится визит Путина в Китай для участия в торжественном собрании в честь 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Победы в мировой антифашистской войне.

По его словам, эти исторические взаимные визиты являются данью глубокого уважения общей исторической памяти и подвигу победы.

Путин пробудет в Пекине с 31 августа по 3 сентября. По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, продолжительность этой зарубежной поездки главы государства является редчайшим случаем.