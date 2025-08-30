Путин оценил экономические отношения России и Китая

Путин: Экономические отношения Москвы и Пекина вышли на небывало высокий уровень

Экономические отношения Москвы и Пекина вышли на небывало высокий уровень, заявил информационному агентству «Cиньхуа» президент России Владимир Путин. Текст опубликован на сайте Кремля.

По словам российского лидера, Китай стал для России безусловным лидером по объему двусторонней торговли. Он также назвал отношения России и Китая значимым и стабилизирующим фактором мировой политики.

29 августа посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что предстоящий визит Путина в Китай станет важной вехой для двусторонних отношений.

Пресс-секретарь президента России отметил, что Москва дорожит партнерскими отношениями с Китаем и видит в них стратегический потенциал. При этом он также подчеркнул, что потенциал сотрудничества между двумя странами еще полностью не раскрыт, и обе стороны разделяют это мнение.