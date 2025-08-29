Мир
В Кремле дали оценку отношениям России и Китая

Песков: Россия дорожит партнерскими отношениями с Китаем
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Россия дорожит партнерскими отношениями с Китаем и видит в них стратегический потенциал. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Если говорить о наших отношениях с Китаем, то эти отношения особого, привилегированного, стратегического партнерства. И мы дорожим этими отношениями, это действительно партнерские отношения», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков также подчеркнул, что потенциал сотрудничества между двумя странами еще полностью не раскрыт, и обе стороны разделяют это мнение.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай станет важной вехой для двусторонних отношений и манифестом в защиту мира. «Это манифест эпохи в защиту мира и прогресса человечества, свидетельство продолжения традиционной дружбы наших народов», — уточнил он.

Путин будет в Пекине с 31 августа по 3 сентября. Отмечается, что такая продолжительность зарубежной поездки главы государства является редчайшим случаем.

