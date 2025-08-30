Россия
Путин призвал пресечь использование финансовой сферы в неоколониальных интересах

Путин призвал пресечь использование финансовой сферы в неоколониальных интересах
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в интервью «Синьхуа» призвал пресечь использование финансовой сферы в неоколониальных интересах.

Он подчеркнул, что Москва и Пекин выступают в пользу реформы Международного валютного фонда и Всемирного банка. По его словам, финансовая система должна основываться на справедливости и обеспечивать равный доступ к своим инструментам для всех стран без исключения.

«Важно исключить использование финансовой сферы в неоколониальных целях, противоречащих коренным интересам мирового большинства. Напротив, нам нужен прогресс на благо всего человечества», — заявил Путин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в использовании международных финансовых институтов в корыстных целях. Министр отметил, что деятельность Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирной торговой организации (ВТО) политизируется, неугодные их члены отрыто дискриминируются.

